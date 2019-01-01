بن عرفة: باريس تعود على الريمونتادا ورابيو سيعود لينتقم

رين قلب الطاولة على بي إس جي وخطف الكأس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد حاتم بن عرفة، نجم رين، سعادته بالتتويج بكأس فرنسا على حساب فريقه السابق باريس سان جيرمان، ولم يتمالك نفسه بالسخرية من الأمر.

وفشل بن عرفة في فرض نفسه أساسياً على تشكيلة بي إس جي في عهد المدرب أوناي إيمري، ليرحل مجاناً وينضم لصفوف رين.

وفاز رين بكأس فرنسا بعدما عاد من التأخر بهدفين نظيفين وتعادل، ثم حسم البطولة بركلات الترجيح.

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وقال بن عرفة في تصريحات نقلتها "فرانس فوتبول": "هو لقب خاص والآن أتفهم المشاعر التي تنتاب اللاعبون لحظة التتويج، خصوصاً لحظة التتويج، وكونها عكس ما شعر به ناصر الخليفي".

وأضاف: "في الحياة لا يجب أن تقلل من خصومك، لأن يوماً ما سيعود أقوى، يجب أن تحترم الإنسان، لا أتحدث فقط عن بي إس جي".

واختتم: "يوماً ما سيعود رابيو هو الآخر مع فريق آخر وينتقم كما فعلت، قبل المباراة بي إس جي كان الأكبر، ولكن حققنا الريمونتادا، ولكنه أمراً تعودوا عليه".

وكان بي إس جي قد ودع دوري الأبطال من دور الستة عشر أمام مانشستر يونايتد رغم سابق فوزه ذهاباً في إنجلترا.