بن رحمة يصنع وحجازي بشباك نظيفة في الشامبيونشيب

انتهت مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب"، دون مفاجأت كبيرة، في صراع الصدارة والتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح نورويتش سيتي في العودة للصدارة، بفوز خارج القواعد على حساب بلاكبيرن، فجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الفنلندي بوكي في الدقيقة 86، مسجلاً هدفه الثالث عشر.

الكناري تصدر بشكل مؤقت برصيد 47 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الغد، بين ليدز يونايتد الذي يدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، عندما يحل ضيفًا على أستون فيلا.

وصنع الجزائري بن رحمة، هدف فوز برنتفورد أمام بولتون، ليقود فريقه للابتعاد قليلاً عن مراكز الهبوط، بالمركز الـ18 برصيد 25 نقطة، مقابل 18 نقطة لبولتون في المركز قبل الأخير.

وللمباراة الثانية على التوالي تعادل ديربي كاونتي بقيادة لامبارد بهدف لكل فريق أمام بريستول سيتي، ليظل خامساً برصيد 39 نقطة، ليستغل ميدلسبروه الموقف ويخطف المركز الرابع بعد الفوز على ريدينج بهدف نظيف.

وحقق وست بروميتش ألبيون الفوز برباعية نظيفة، شهدت ثلاثية لدوايت جايل، في شباك روثرهام، بمباراة شهدت مشاركة أحمد حجازي طيلة الـ90 دقيقة.

ليظل بروميتش في المركز الثالث برصيد 42 نقطة مواصلاً نتائجه الإيجابية، كما نجح ستوك سيتي في تحقيق فوز بهدف نظيف على ميلوال بفضل هدف ساديو براهينو.

📈 Standings 👀



🔰 @NorwichCityFC back to the top of the table



⚽️ A Dwight Gayle hat-trick lifts @WBA to third



⬆️ @stokecity unbeaten in ten



How's it looking for you this Christmas? 👍🏼 or 👎🏼 pic.twitter.com/i147xM9JXH — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) December 22, 2018