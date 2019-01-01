بن رحمة يرفض مقارنته برياض محرز

اللاعب سعيد بعودته لتمثيل الخُضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى سعيد بن رحمة سعادته البالغة بالعودة لتمثيل منتخب الجزائر، رافضًا في نفس الوقت مقارنته بالنجم رياض محرز.

لاعب برينتفورد يعيش موسمًا رائعًا في بطولة التشامبيونشيب الإنجليزية، إذ لعب 32 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 12.

جمال بلماضي المدير الفني للخُضر استجاب أخيرًا لمطالب الجماهير بضم اللاعب صاحب الـ23 عامًا ووجه له الدعوة لخوض مباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام جامبيا في 22 مارس القادم ثم المباراة الودية أمام تونس في 26 من نفس الشهر.

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وقد أدلى اللاعب بتصريحات لحظة وصوله مطار هواري بومدين الدولي قال فيها "سعيد بعودتي لتمثيل الخُضر وثقة المدير الفني جمال بلماضي، المنافسة قوية لكنني سأثبت أحقيتي بتمثيل المنتخب الجزائري".

أضاف حول مقارنته الدائمة بنجم مانشستر سيتي "محرز لاعب رائع واستثنائي، ولا يمكن أن أشبه به. كل منا له طريقة لعبه الخاصة به، وأتمنى بالتأكيد أن أسير على خُطاه".

يُذكر أن بن رحمة لعب مباراة واحدة مع منتخب الجزائر سابقًا كانت أمام السنغال عام 2015.