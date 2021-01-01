بني ياس يؤكد مساعيه لشراء خيمينيز نهائيًا، ويكشف آخر التطورات

النجم الأرجنتيني أبهر الجميع في الدوري الإماراتي

أكد نادي بني ياس الإماراتي سعيه لشراء عقد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز نهائيًا من ناديه تاليريس الأرجنتيني، بعد تألقه الملفت مع الفريق هذا الموسم وقيادته إياه للمنافسة على لقب دوري الخليج العربي الإماراتي.

بني ياس كان قد تعاقد مع صانع الألعاب الأرجنتيني بداية الموسم الجاري بالإعارة حتى نهاية الموسم، وقد خاض معه 20 مباراة في الدوري الإماراتي سجل خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم.

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ويتصدر بني ياس جدول ترتيب دوري الخليج العربي حاليًا برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مطارده الجزيرة بعد 22 جولة من البطولة.

كانت عدة تقارير قد تحدثت عن سعي النادي لشراء خيمينيز نهائيًا، وقد أكد صالح إسماعيلي عضو مجلس إدارة النادي تلك التقارير، مشيرًا إلى أنها تسير بنجاح.

إذ قال لصحيفة الاتحاد الإماراتية "بني ياس يسعى للحفاظ على قوام الفريق من خلال التجديد للاعبين والحفاظ عليهم، والبداية كانت مع خالد العطاس وجاستون سواريز".

أضاف "الأمور فيما يخص شراء عقد خيمينيز تسير في الطريق الصحيح، سنتوصل قريبًا إلى اتفاق يُسعد اللاعب والنادي، هو عنصر مهم للفريق وما يقدمه يؤكد تميزه واستحقاقه البقاء ومواصلة مسيرته الناجحة مع بني ياس".

يُشار إلى أن بني ياس أعلن مؤخرًا تجديد عقد سواريز إلى عام 2022 مع وجود بند يُتيح التجديد لموسم إضافي، وذلك عقب المستوى الرائع للاعب الوسط هذا الموسم في الملاعب الإماراتية.