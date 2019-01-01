بنين تنضم لقائمة المتأهلين لأمم أفريقيا على حساب توجو

محاولات أديبايور لإنقاذ منتخب بلاده باءت بالفشل

تأهل منتخب بنين إلى أمم أفريقيا المقامة في مصر خلال الصيف المقبل بعد التغلب على توجو بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من التصفيات.

بنين وصل إلى النقطة العاشرة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ليتأهل ثانيًا خلف منتخب الجزائر بالمجموعة الرابعة ويعود إلى البطولة بعد غياب سنوات.

ديفيد ديليا سجل الهدف الأول لبنين في الدقيقة 12 قبل أن يتمكن إيمانويل أديبايور من التعادل وإعادة الأمل لتوجو للتأهل.

وفي الدقيقة 83 قتل ستيف مونييه أحلام رفاق أديبايور بإضافة الهدف الثاني وجلب النقاط اللاثة.

وكان آخر تواجد لبنين في أمم افريقيا في نسخة 2010 والمقامة في أنجولا وودع وقتها من دور المجموعات.

🇿🇼 زيمبابوي

🇨🇩 الكونغو الديمقراطية



آخر المنضمين للمنتخبات الذاهبة للقارة في يونيو المقبل 👏 pic.twitter.com/kUM4YVis1O — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

وغاب بنين عن نسخ 2012 و2013 و2015 و2017 كما لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات في الثلاث نسخ التي شارك فيها.

جدير بالذكر أنّ البطولة سوف تقام في مصر بين 7 و30 يونيو المقبلة.