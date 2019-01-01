بنيران لاعبه السابق - الزمالك يخسر الصدارة بالهزيمة أمام بيراميدز

الكتيبة الزرقاء تعود للقمة من جديد بعد غياب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قفز بيراميدز على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تغلبه على الزمالك بهدف وحيد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الـ26.

الكتيبة الزرقاء بدأت اللقاء بطريقة هجومية، بحثًا عن هدف مبكر، وجاء أولى فرصها في الدقيقة الثانية بعدما توغل محمد فاروق إلى داخل منطقة الجزاء، ثم أرسل عرضية قوية، أبعدها محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس الفارس البيض، بيده إلى ضربة ركنية.

جنش تألق في لقطة أخرى بالدقيقة 17 في هجمة بدأها عمر خربين بتمريرة بينية إلى إيريك تراوري داخل المنطقة، لكن الحارس تقدم عن مرماه وأمسك الكرة من على حدود منطقة الجزاء قبل تسديدة تراوري.

الأمن في ملعب الدفاع الجوي يسمح بدخول بعض من جماهير الزمالك بعد 15 من بداية المباراة ⭕️ pic.twitter.com/wvbXenh6ep — جول مصر (@goaleg) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ترجم بيراميدز سيطرته على مجريات اللقاء إلى هدف أول بأقدام المدافع علي جبر، الذي استغل عرضية من ركنية أرسلها عبد الله السعيد، وسط رقابة من حمدي النقاز، لكن دون جدوى ليضعها جبر في الشباك.

وأتيحت فرصة لبيراميدز لتعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم على النقاز لجذبه لعلي جبر من قميصه داخل المنطقة، لكن عمر خربين سددها بطريقة استعراضية، أمسك بها جنش بسهولة.

الفارس الأبيض سنحت له أولى الفرص الحقيقية في الدقيقة 38 من عرضية قوية من محمد إبراهيم، حولها أحمد سيد زيزو برأسية، لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

واحتج لاعبو الزمالك على حكم اللقاء النرويجي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، مطالبين باحتساب ضربة جزاء، بداعي لمس مدافع الأزرق عمر الميداني للكرة بيده، إلا أن الحكم أشار بركنية.

وكاد زيزو أن يدرك التعادل للأبيض في اللحظات الأخيرة من الشوط بمقصية، لكن أبعدها عبد الله السعيد برأسه من على خط المرمى.

مع بداية الشوط الثاني، طالب لاعبو الفارس الأبيض بضربة جزاء بعد تدخل رجب بكار مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لكن الحكم رفض الاستجابة لهم للمرة الثانية.

جاء النصف الثاني من اللقاء هادئًا تمامًا، تبادل به لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة، لكن دون خطورة حقيقية تُذكر، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الأزرق.

وكانت للكروت الصفراء نصيب الأسد من اللقاء، حيث تم رفعها تسع مرات، حصل الزمالك على سبعة لطارق حامد، حمدي النقاز، عمر السعيد، أحمد سيد، يوسف أوباما، ومحمد عنتر، بينما تحصل الثلاثي تراوري ومحمد فاروق وعمرو ميداني عليها من بيراميدز.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 63 منفردًا بالصدارة، بينما تجمد الزمالك عند النقطة 60 في المركز الثاني، وإن كان الأرزق خاض مباراتين أكثر من الأبيض.