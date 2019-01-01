بنفيكا يرفض عرض ريال مدريد لضم جواو فيلكس

مبلغ الميرينجي المعروض ليس كافياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت صحيفة اس الإسبانية أن بنفيكا البرتغالي رفض عرضاً رسمياً من ريال مدريد، بشأن لاعبه جواو فيلكس.

وتضمن عرض الملكي 80 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات إضافية، ولكن بنفيكا يصر على مبلغ 120 مليون يورو قبل الحديث عن إضافات.

وكان الملكي قد علم بموهبة اللاعب في 2017 للمرة الأولى، حين سجل هدفين وقاد فريق بنفيكا تحت 19 عاماً لإقصاء نظيره المدريدي في نصف نهائي دوري أبطال الشباب.

ويعد يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد جميعاً على لائحة المهتمين بضم المراهق البرتغالي الواعد.

أكثر هؤلاء الفرق اهتماماً في الوقت الراهن هو أتلتيكو مدريد، الذي يبحث عن تعويض نجمه أنتوان جريزمان المنتظر رحيله في الصيف الجاري.

يذكر أن فيلكس -19 عاماً- قد ساهم في فوز بنفيكا بلقب الدوري هذا الموسم، مسجلاً 20 هدفاً و11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.