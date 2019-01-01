بنفيكا يرغب في رحيل يوفيتش عن فرانكفورت

فريق يوفيتش السابق يدعم صفقة انتقاله لريال مدريد

يرغب نادي بنفيكا البرتغالي موافقة فرانكفورت على بيع لوكا يوفيتش، مهاجم الفريق، خلال الصيف المقبل في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع يوفيتش إلا أنّ النادي الكتالوني قرر الانسحاب من الصفقة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ فرانكفورت حينما فعّل بند أحقية الشراء وتعاقد رسميًا مع يوفيتش منح فرصة لبنفيكا للحصول على 30% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ المهاجم الصربي قد يغادر مقابل من 60 إلى 80 مليون يورو والوجهة الأقرب له هي ريال مدريد.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن الفريق البرتغالي سوف يحصل على مبلغ يتراوح بين 18 إلى 25 مليون يورو من قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ فرانكفورت وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد إقصاء بنفيكا.