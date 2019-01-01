بنفيكا يحاول حماية نجمه الشاب من محاولات مانشستر سيتي

يريد رفع الشرط الجزائي بعقده إلى 100 مليون يورو

يحاول نادي بنفيكا البرتغالي، الاحتفاظ بخدمات لاعبه فلورينتينو لويس بصفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، وسط الاهتمام الكبير بضمه هذا الصيف.

لاعب الوسط البرتغالي خطف الأنظار بعد تألقه مع بنفيكا الموسم الماضي، ليصبح هدفاً لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

لويس يمتلك شرطاً جزائياً في عقده، يتيح لأي نادي ضمه في حالة دفع مبلغ 60 مليون يورو.

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تقارير صحفية أكدت أن بنفيكا ينتظر عودة اللاعب من الأجازة، للتفاوض معه للتوقيع على عقد جديد.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 100 مليون يورو، لإحباط جميع المحاولات لضمه.

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ويتطلع بطل الدوري البرتغالي، لإغراء اللاعب صاحب الـ19 عاماً بزيادة ملحوظة في راتبه للتجديد.

وتأتي تلك المحاولات رغم عدم ظهور لويس الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الدفاعي، سوى 11 مباراة فقط مع بنفيكا بالدوري المحلي الموسم الماضي.