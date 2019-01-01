بنفيكا: أتلتيكو مدريد عرض 126 مليون يورو لضم فيليكس

تعويضاً للرحيل المنتظر للفرنسي أنطوان جريزمان

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

قدّم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني،عرضًا رسميًا للحصول على خدمات المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، لاعب بنفيكا هذا الصيف.

المدرب دييجو سيميوني، يطمح للتعاقد مع لاعب هجومي جديد بسوق الانتقالات الحالي، لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان.

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ووقع اختيار المدرب الأرجنتيني على فيليكس، بعد تألق اللاعب الشاب مع بنفيكا الموسم الماضي.

have confirmed that have submitted a €126 milion offer for Joao Felix...😮



Fair price? 💰 pic.twitter.com/wAE5ZRreJz

— Goal (@goal) ٢٦ يونيو ٢٠١٩

بنفيكا أعلن أنّه يدرس عرض أتلتيكو مدريد المقدر بمبلغ 126 مليون يورو والذي يتجاوز قيمة الشرط الجزائي 120 مليون يورو.

واضطر أتلتيكو لدفع هذا المبلغ الضخم، نظراً للمنافسة الشديدة التي واجهها لضم فيليكس.

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وينتهي بذلك الجدل حول مستقبل صاحب الـ19 عاماً، بعد اهتمام يوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد بضمه.

يذكر أن فيليكس نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 11 في 43 مباراة بقميص بنفيكا الموسم الماضي.