بنشرقي في طريقه للعودة إلى الدوري السعودي من جديد

يبدو أن النجم المغربي أشرف بنشرقي؛ جناح فريق نادي الزمالك، في طريقه للعودة مرة أخرى للدوري السعودي للمحترفين، بعد تجربته السابقة مع نادي الهلال.

بنشرقي تألق رفقة نادي الوداد المغربي، لينتقل إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، لتنتقل إلى لانس الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل انتقاله إلى الزمالك في صيف 2019.

وأشار موقع "كورة بلس" إلى أن شقيق أشرف بنشرقي ووكيله يتواجدان حاليًا في المملكة العربية السعودية، من أجل بحث إمكانية عودة مرة أخرى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الموقع على أن وكيل بنشرقي وشقيقه، اجتمعا مع إحدى شركات التسويق للاعبين هناك من أجل تسويقه، وعودته مرة أخرى للدوري السعودي.

وجاءت الجلسة من أجل توفير عروضًا للاعب المغربي خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اقتراب نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد أشرف بنشرقي بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يصل لاتفاق مع إدارة الزمالك حتى الآن، من أجل تجديد تعاقده، ليقترب من الرحيل.

شهامة مصرية على أرض سعودية .. موقف إنساني من حجازي

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن عن عدم رغبته في تجديد عقد أشرف بنشرقي، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.