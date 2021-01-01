ردود فعل غاضبة والعميد يُوضح .. امتحان في جامعة سوهاج يفترض وفاة بنشرقي

الكثير من الجدل في السوشيال ميديا

أثار سؤال في امتحان كلية الحقوق في جامعة سوهاج المصرية ردود فعل غاضبة جدًا من جمهور الزمالك عبر السوشيال ميديا، وقد طالب العديد منهم بتحرك النادي قانونيًا ضد المسؤول عن تلك الواقعة.

الامتحان كان في مادة تنازع القواني، وقد افترض السؤال وفاة لاعب الزمالك المغربي أشرف بنشرقي بفيروس كورونا وتنازع ورثته على ميراثه ووصول الأمر إلى المحاكم المصرية.

اقرأ أيضًا | فيديو | عقاب من الله، ارحلوا جميعًا وسنلعب بالناشئين .. قناة الزمالك تُهاجم اللاعبين بشراسة

وتداول الجمهور الأبيض صورة من الامتحان في السوشيال ميديا ونشر اسم الأستاذ المسؤول عن الامتحان ورقم هاتفه ووجهوا له العديد من الإساءات والشتائم مع توجيه رسالة لمجلس إدارة النادي بضرورة التحرك قانونيًا ضده وضد الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد عميد كلية الحقوق حسبما نقلت صحيفة الدستور المصرية أن الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي الخاص في الكلية على خلق كبير وأحد أعلام الكلية، مشيرًا إلى أنه لم يقصد الإساءة إلى أحد لكن خانه التعبير.

مضيفًا حسب الدستور "السؤال تناول مسألة قانونية تخضع لقانون الميراث ويتم التمثيل باسم أحد الأشخاص محل الحالة الجدلية بالميراث".

تابع "كان من الأفضل أن يتناول دكتور المادة اسمًا مبهمًا وليس اسمًا مشهورًا، لكنه خانه التعبير مما أثار حالة الجدل، لكن المثال القانوني صحيح تمامًا ولا يوجد أي تجاوز يؤدي للمساءلة القانونية لدكتور المادة، الدكتور أحمد عبد الموجود، أستاذ القانون الدولي الخاص في الكلية، على خلق وعلم كبير".