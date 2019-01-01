بنزيمة يعادل رقم هنري ويتربع على عرش نجوم فرنسا في دوري الأبطال

مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة يصبح أكثر اللاعبين الفرنسين مشاركة في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة أكثر اللاعبين الفرنسين مشاركة في دوري أبطال أوروبا برصيد 112 مباراة بعد مشاركته أمام أياكس أمستردام في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعادل بنزيمة عدد مباريات نجم برشلونة وآرسنال السابق تيري هنري برصيد 112 مباراة، ويأتي بعدهما لاعب مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا برصيد 108 مباراة.

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أما رابع أكثر اللاعبين الفرنسين مشاركة في دوري أبطال أوروبا فهو كلود مكاليلي لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق برصيد 96 مباراة، ثم نجم بايرن ميونيخ الحالي فرانك ريبيري برصيد 86 مباراة.

ويلعب بنزيمة البالغ من العمر 31 عامًا مع ريال مدريد منذ صيف عام 2009 قادمًا من فريق أولمبيك ليون، وتوج معهم بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.