بنزيمة: لم أقدم مباراة جيدة أمام أياكس

الفرنسي سجل هدف الملكي الأول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

اعترف كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، أنه لم يقدم مباراة جيدة أمام أياكس في دوري الأبطال رغم التسجيل والانتصار وأشار للخبرة والثقة في حسم المباراة.

وفاز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف على أياكس في عقر دار الأخير مساء الأربعاء وسجل بنزيمة الهدف الأول، في مباراة شهدت تفوقاً كبيراً لأصحاب الأرض.

وقال بنزيما مع "آر إم سي": "لم أكن جيداً جداً في المباراة، ربع النهائي مهم، ولكن مهم أيضاً انتقاد وتقييم الذات، ولذا اعترف بتقديمي مباراة دون المستوى".

وأتبع: "الأمر يحدث، أحتاج للراحة حتى لا يتكرر الأمر من جديد، المهم كان الفوز، لعبنا أمام فريق شاب يملك رغبة كبيرة وسبب لنا مشاكل عدة".

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وواصل الفرنسي: "الخبرة والثقة تصنع الفارق، حتى في الفترة الإيجابية التي أمر بها مؤخراً، لقطة الهدف كان مرتدة، فينيسوس مرر وأنا أنهيتها بنجاح".

ويعد الهدف هو السابع عشر لبنزيما في48 مباراة بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية.

ويُلعب لقاء العودة بين الفريقين في العاصمة الإسبانية مدريد بعد أسبوعين.