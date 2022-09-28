النجم الفرنسي جاهز للعب مع المرينجي

يتواصل تألق كريم بنزيما على مستوى الجوائز الفردية، فقد أضاف إلى جانب لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني بتصويت المشجعين، وجائزة "البيتشيتشي" لهداف الدوري الإسباني، لقبًا ثالثًا عن الموسم المنصرم اليوم.

اللقب هو كأس "دي ستيفانو" لأفضل لاعب في الدوري الإسباني، الجائزة التي تنبئ عما قدمه الفرنسي في الموسم الماضي.

قال بنزيما على هامش تسلمه للجائزة إنه تدرب مع الفريق ويشعر أنه بحالة جيدة ويسعى للمشاركة في الأسبوع المقبل بالليجا بشكل اعتيادي، مشيرًا إلى أنه "مستعد للعب".

نصيحة دي ستيفانو

وأضاف عن نصائح ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد له قبل وفاته في 2014، قائلًا: "لقد قال لي دائمًا أن أؤمن بحلمي وأن أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد وهذا ما أفعله في التدريبات والمباريات، أشعر براحة كبيرة وأنا محظوظ لأنني قادر على اللعب في أفضل ناد بالعالم".

وأردف: "هذا اللقب يأتي بفضل زملائي في الفريق، دونهم لم أكن لأصبح هنا اليوم، بفضل الجماهير والنادي والرئيس أيضًا".

ليلة ساحرة!

وعن زميليه البرازيليين في ريال مدريد رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، أكد بنزيما أنهما يستطيعان تحقيق هذه الجائزة في المستقبل قائلًا: "لا يزالان شابين، رغم أنهما خاضا العديد من المباريات".

وعن أهم لحظات الموسم الماضي، قال بنزيما: "إذا كان الأمر يتعلق بالليجا فأعتقد أن مباراة إشبيلية والهدف الذي جاء في الدقيقة الأخيرة، أما في دوري أبطال أوروبا فقد كانت ليلة باريس سان جيرمان ساحرة!".