بنزيما يشارك في تدريبات ريال مدريد ولكن

اللاعب عانى من الإصابة في لقاء ألافيس

كشفت التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية عن حالة نجم ريال مدريد كريم بنزيما بعد ظهوره وهو يعاني من الإصابة في الانتصار على ديبورتيفو ألافيس الجمعة.

بنزيما خرج في الدقيقة 81 من الانتصار الذي حققه ناديه بهدفين نظيفين وشوهد وهو يتألم ويمسك بفخذه الأيمن بعد التبديل.

وذكرت "آس" أن بنزيما شارك بشكل طبيعي في التدريبات مع المجموعة هذا الصباح رغم التخوف من إصابته، خصوصاً وأنه من أكثر اللاعبين مشاركة منذ العودة.

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وأظهرت الفيديوهات من تدريبات النادي الملكي مشاركة الفرنسي بالتدريب الجماعي مع بقية اللاعبين، والتي اشتملت على عمليات التعافي ثم التدرب بالكرة، وإن أوضحت الجريدة أن مشاركة اللاعب بالمباراة القادمة لم تحسم بعد.

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البارز في التدريب أيضاً كان عودة ناتشو فيرنانديز، مدافع الفريق الغائب منذ مدة طويلة، للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن أكمل بقية التدريب بمفرده.

ويعيش بنزيما موسماً مميزاً مع الفريق الملكي شهد تسجيله 25 هدفاً بكل المسابقات المحلية والأوروبية حتى الآن، وهو ما يجعل هناك تخوفاً من غيابه عن اللقاء المقبل.

ويستعد ريال مدريد للقاء غرناطة المقبل مساء الثالث عشر من يوليو الجاري على ملعب الأخير في إطار سعيه لحسم لقب الليجا.