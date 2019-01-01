بنزيما يسعى لمواصلة صحوته على حساب ليجانيس

مواجهة ريال مدريد أمام ليجانيس ستكون خاصة لكريم بنزيما الذي يسعى لمواصلة التهديف

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

يسعى المهاجم الفرنسي لريال مدريد كريم بنزيما نحو مواصلة تسجيل الأهداف وتقديم الأداء المميز مؤخرًا في مواجهة ليجانيس.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليجانيس مساء اليوم الإثنين في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وسيقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد كعادته في المباريات الأخيرة أو بالأحرى كما كان الحال طوال الموسم الحالي.

ويسعى بنزيما لمواصلة أرقامه المميزة مؤخرًا، حيث سيكون أول الباحثين عن هز شباك الفريق المضيف في مواجهة الليلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ أبريل ٢٠١٩

ويمتلك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما معدل أرقام مميز خلال المواجهات الخمسة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى في آخر 5 مباريات لعبها في الدوري الإسباني، أي أنه شارك في 9 أهداف كاملة.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث خلف برشلونة وأتليتيكو مدريد، ويسعى لمواصلة انتصاراته من أجل مزاحمة الروخيبلانكوس على المركز الثاني.