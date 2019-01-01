بنزيما يسخر من صحيفة فرنسية بسبب غيابه عن التشكيل المثالي

كريم بنزيما مستاء من غيابه عن قائمة أفضل المهاجمين في 2018

سخر كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، من غيابه عن القائمة المرشحة للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2018 من صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ليكيب أعلنت التشكيل المثالي في 2018 بوجود كريستيانو رونالدو مهاجمًا.

وكانت الصحيفة نشرت استفتاءً لأفضل مهاجم في 2018 بوجود 15 لاعبًا مرشحًا لا يتضمن بنزيما.

ونشر بنزيما الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلّق ساخرًا :"ألا يجدر بي أن أكون المهاجم رقم 16؟".

وأعلنت الصحيفة التشكيل النهائي بغياب محمد صلاح وسيرجيو راموس وأنطوان جريزمان.

جدير بالذكر أنّ بنزيما احتل المركز الـ 17 في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول.