بنزيما يبحث عن تكرار أفضل مواسمه التهديفية في ريال مدريد

تعرف على أبرز إنجاز لبنزيما خلال الموسم الجاري

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يسعى كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، لتجاوز أفضل سجلاته التهديفية مع نادي ريال مدريد في المباريات الستة المتبقية لفريقه بالموسم الحالي.

بنزيما سجل 27 هدفًا بجميع البطولات خلال الموسم الجاري ليصبح ثالث أفضل مواسمه التهديفية بعد موسم 2011-2012 و2015-2016.

ومنذ قدوم الفرنسي في 2009 ولم يسجل أكثر من 32 هدفًا في موسم واحد حينما فعلها تحت قيادة جوزيه مورينيو حينما حصد النادي الملكي لقب الدوري الإسباني بعد غياب لثلاث مواسم متتالية حقق فيها برشلونة اللقب.

أهداف بنزيما جاءت كالآتي: 18 هدفًا في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا ومثلهم في كأس ملك إسبانيا بجانب هدف وحيد في السوبر الأوروبي.

حينما يتعاقد فريقك مع نجم جديد 😍😂pic.twitter.com/LFDsN7R4tV — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وفي حال أحرز كريم هدفًا ضد أتلتيك بلباو في مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني يعادل موسم 2015-2016 والذي سجل فيه 28 هدفًا كما لو سجل هدف على الأقل في كل لقاء من الست مباريات المتبقية من الليجا يصبح الموسم الحالي الأفضل له تهديفيًا مع ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ودّع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي وخرج من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ويحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.