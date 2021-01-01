بنزيما وليفاندوفسكي .. ليلة من ليالي ميسي ورونالدو بالرقم 9

كيف كان تألق بنزيما وليفاندوفسكي الليلة؟

كانت الليلة عنوانًا لتألق كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي، وكأنهما يلعبان في دوري واحد وينافس كل منهما الآخر على اللقب ذاته، وتحديدًا، وكأنهما ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في فترة احتدام الصراع بينهما على لقب الأفضل.

بنزيما سجل هدفين وصنع هدفًا في ثلاثية سجلها ريال مدريد، في الناحية الأخرى سجل روبرت ليفاندوفسكي هاتريك تاريخي، ليعنون كل منهما انتصارًا هامًا لفريقه، ويواصل طريقه في حصد الإشادات.

وقاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نادي ريال مدريد لتحقيق انتصار هام خارج قواعده على حساب سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل التألق الشخصي وقيادة فريقه نحو مزيد من الانتصارات.

وعلى الجانب الآخر، أمطر بايرن ميونخ شباك ضيفه شتوتجارت بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز آرينا مساء السبت، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.

الهدف الأول للملكي لم يتأخر كثيرًا بالنسبة للفريق الملكي لم يتأخر كثيرًا، وجاء بعد مرور 20 دقيقة فقط من زمن شوط المباراة الأول بأقدام المتألق بنزيما وبصناعة مميزة من توني كروس.

الأخطاء الدفاعية منحت الفريق الملكي فرصة تعزيز النتيجة عبر كريم بنزيما الذي لم يهدر الفرصة وسجل بالفعل الهدف الثاني بالدقيقة الثلاثين من زمن شوط المباراة الأول أيضًا.

المحاولات هنا وهنا استمرت حتى الدقيقة الأخيرة التي سجل فيها ماركو أسينسيو الهدف الثالث، من صناعة نجم المباراة الأول كريم بنزيما، الذي وضع بصمته على كل شيء.

أما على الجانب الآخر، تألق المهاجم البولندي، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول للبايرن في الدقيقة 17، ثم عزز سيرج جنابري التقدم بهدف ثانٍ أقل ما يوصف بالرائع بالدقيقة 22، قبل أن يعود البولندي ويضع الثالث في الدقيقة 23، ثم سجل ليفا رابع الأهداف في الدقيقة 39 ويحسم المباراة نظريًا وعمليًا من الشوط الأول.

هذه الأرقام لم تقتصر على الـ 90 دقيقة فقط، بل امتدت لتعزز أرقامهما على المدى الطويل، في موسم مميز لكل منهما، سواء على مستوى الأرقام الفردية أو المساهمة الجماعية في منافسة فريقيهما على الألقاب.

ليفاندوفسكي وموسم للتاريخ

ليفاندوفسكي سجل الهدف رقم 271 له في الدوري الألماني، ليتجاوز كلاوس فيشر ويصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليجا، خلف أسطورة بايرن ميونخ وكرة القدم الألمانية جيرد مولر صاحب الذي سجل 365 هدفًا.

المهاجم البولندي سجل 35 هدفاًا في البوندسليجا هذا الموسم، رابع أفضل رقم في موسم واحد من البطولة، ويفصله عن الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر أيضًا 5 أهداف فقط.

وفي كل المسابقات سواء على مستوى المنافسات المحلية أو دوري أبطال أوروبا، سجل روبيرت ليفاندوفسكي 40 هدفا للموسم السادس على التوالي، في رقم يواصل تعزيزه موسمًا بعد الآخر.

كريم بنزيما - المهدور حقه

كريم بنزيما عادل رقم سانتيانا كرابع أفضل هداف من ريال مدريد في تاريخ ريال مدريد فيما يتعلق بمنافسات الدوري الإسباني، حيث سجل هدفه رقم 181 على مستوى الليجا منذ انضمامه إلى النادي الملكي في صيف العام 2009.

إضافة إلى ذلك، سجل النجم الفرنسي في كل من مبارياته الـ6 الأخيرة في جميع البطولات (8 أهداف)، معادلاً أفضل أرقامه مع ريال مدريد (6 مباريات بين يناير وفبراير 2016)، ليواصل منافسة نفسه فرديًا.

بنزيما في هذه المباريات الأخيرة هو المساهم الأبرز في النقاط التي حققها الملكي فيما يتعلق بالدوري الإسباني، والتأهل إلى ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا بإقصاء أتالانتا في مباراة مميزة قدمها.

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ثنائية بنزيما وليفاندوفسكي إضافة إلى الواعد إرلينج هالاند ونجم إنتر روميلو لوكاكو باتوا هم أصحاب الثناء الأبرز على مستوى مهاجمي العالم في كل جولة، حيث يقدمون جميعًا موسمًا استثنائيًا من الأفضل في مسيرة كل منهم.