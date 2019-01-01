بنزيما وسواريز - تشابهات واختلافات ودقائق تصنع الفارق

بنزيما أهدر على فريقه ريال مدريد فوزًا هامًا أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا تحول لفوز لبرشلونة بفضل مجهودات الأوروجوياني لويس سواريز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يشهد هذا الأسبوع مواجهتي كلاسيكو بين كل من ريال مدريد وبرشلونة، أقيمت أحداهما بالفعل مساء الأمس على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي حيث فاز أبناء الإقليم المطالب بالانفصال بثلاثة أهداف نظيفة وأقصوا أصحاب الأرض من كأس ملك إسبانيا للمرة الخامسة على التوالي.

الحدث الأبرز في كلاسيكو الأمس كان التناقض الواضح بين أداء كل فريق ونتيجة المباراة، حيث قدم ريال مدريد مباراة جيدة بشكل واضح تفوق فيها على الضيوف وأهدار فرصًا عديدة لتسجيل الأهداف عن طريق الثنائي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، وفي المقابل سجل برشلونة ثلاثة أهداف من تسديدة وحيدة من اللعب المفتوح على مرمى كيلور نافاس وجاء الهدف الثاني عسكي بأقدام فاران والثالث من تسديدة من ركلة جزاء.

الحسم والقدرة على التسجيل من أول فرصة محققة وتسديدة على مرمى الخصم رجحت كفة برشلونة في مباراة كان التعادل السلبي فيها يعني خروجه من البطولة المحببة لقلبه، وبالعكس تمامًا كان عدم استغلال الفرص الكثيرة الخطرة وسوء التصرف أمام المرمى سببًا واضحًا في فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز أو حتى الحفاظ على أفضلية هدفه خارج أرضه، مما يوضح فروقًا عديدة بين الثنائي كريم بنزيما ولويس سواريز.

رغم أن بنزيما وسواريز يتشابهان في العديد من الأمور إلا أنهما يختلفان في الأمر الوحيد الذي يهم حقًا ويكون له قيمة حينما نتحدث عن رأس الحربة.

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كلًا من بنزيما وسواريز كانا نجمين في فريقيهما قبل القدوم لريال مدريد وبرشلونة بالتوالي، وكلًا منهما قبل بدور الرجل الثاني خلف نجمًا كبيرًا فكان الفرنسي سنيد لكريستيانو رونالدو بإعترافه الشخصي في تصريحاته مع "فرانس فوتبول" قبل يومين، وارتضى سواريز أن يكون النجم الثاني خلف ميسي بعد أن كان نجم ليفربول الأوحد قبلها بأشهر قليلة.

حتى أن كلًا منهما يعاني لفترات طويلة من سوء حظ وابتعاد عن المستوى وإهدار لفرص سهلة التسجيل ويكلف فريقه مباراة أو أكثر خلال الموسم.

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في الأسطر المقبلة لن نتحدث عن المزيد من التشابهات بين بنزيما وسواريز وسنكتفي بالمقارنة الرقمية البحتة التي توضح سبب التفوق الواضح بالنسبة.

ماذا قدم كل من بنزيما وسواريز في لقاء الكأس؟

بنزيما اشترك بشكل أوضح في صناعة اللاعب بمباراة الأمس وسنحت له فرصة صريحة لتسجيل هدف بإنفراد تام بحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

صوب بنزيما كرة وحيدة كانت في ذلك الانفراد وتصدى لها شتيجن في ظل سهولتها النسبية، وفي المقابل صوب سواريز كرتين على المرمى كانا بهدفين.

حتى اللقطة الثالثة التي ظهر فيها سواريز في مناطق الخطورة كان سببًا في الهدف الثالث بعد فشل فاران في إخراج كرته وتحويلها لهدف ذاتي.

كل ذلك حدث في الوقت الذي كان تمركز كريم بنزيما فيه وتحركاته بدون كرة أفضل من سواريز، لكن عندما جاءت اللقطة الأهم كان الأوروجوياني حاضرًا بينما تغيب الفرنسي.

كريم بنزيما بشكل عام في الدوري

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الكل تخيل للأسابيع أن بنزيما سيكون هو المعوض الحقيقي لرونالدو في ظل تمسك بيريز بعدم استقدام لاعب جديد وكان النجم الفرنسي كذلك بالفعل وأرقامه توضح أنه يمر بموسم طيب.

بنزيما سجل 11 هدف في الدوري الإسباني من أصل 53 تسديدة منذ انطلاقة الموسم منهم 26 تسديدة على المرمى، بنسبة تحويل 21% للفرص المتاحة بالنسبة له لأهداف.

الشيء السلبي الوحيد لبنزيما أنه لم يسجل أي هدف من خارج منطقة الجزاء وجاءت كل أهدافه الـ 11 من داخل المنطقة ومنهم 9 بقدمه اليمنى وهدفين بالرأس ولم يسجل أي هدف بقدمه الضعيفة.

لويس سواريز بشكل عام هذا الموسم

سواريز يحصل على الكثير من الإنتقادات مؤخرًا كما يمر بفترات فراغ تهديفي طويلة لكن عن النظر لأرقامه في الدوري الإسباني تشعر أن كل ما يناله الأوروجوياني من نقد مجرد هراء وأن الحديث عن تراجع مستواه يعد ظلم بين.

سواريز سجل 16 هدفًا هذا الموسم مع برشلونة في الدوري الإسباني، من أصل 67 تسديدة نفذها منهم 40 تسديدة على المرمى بنسبة تحويل لـ 24% من الفرص التي تتاح له.

سواريز سجل 12 هدف من أهدافه بقدمه اليمنى المفضلة بالنسبة له، وثلاثة أهداف بالقدم اليسرى بالإضافة لهدف وحيد بالرأس، كما سجل 15 من أهدافه من داخل المنطقة وهدف وحيد من خارجها.