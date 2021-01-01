بنزيما: هكذا سنصل لقمة الدوري الإسباني، وهدفي يستحق الثناء!

كريم بنزيما نجم ريال مدريد سعيد بفوز فريقه على إلتشي ومساهمته بتسجيل ثنائية، ويوضح خطة الفريق للوصول لقمة ترتيب الدوري الإسباني.

أعرب الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه على إلتشي في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني مساء السبت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بنزيما عقب اللقاء ونقلتها شبكة "موفيستار"، وأكد خلالها أن الوصول لقمة ترتيب الدوري الإسباني سيأتي بالفوز بمثل تلك المباريات.

وقال بنزيما: "الفوز عائد للعمل الذي قام به الفريق أجمع، لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، لقد لعبنا أمام أحد الفرق المنظمة للغاية في الدفاع".

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وأضاف: "الفرق التي تدافع وتستطيع أن تسجل الأهداف تجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لكن بالشجاعة استطعنا أن نحقق ثلاث نقاط هامة بالنسبة لنا".

وأكمل: "علمنا أنه علينا أن نقدم أكثر بكثير مما حدث في الشوط الأول لو أردنا أن نصل لقمة ترتيب الدوري الإسباني، لقد كان مستوانا غريبًا بعض الشيء ولم نتحرك كثيرًا لكن في الثاني بالمزيد من الجهد الأهداف جاءت".

وأردف: "من الهام بالنسبة لنا أن يساهم من يأتي من مقاعد البدلاء مع الفريق، وهذا ما حدث اليوم، لقد سجلت هدفًا جيدًا في النهاية وكان يستحق أن يجلب لنا ثلاث نقاط، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

جدير بالذكر أن بنزيما كان قد سجل ثنائية في الدقيقة الـ 73 والـ91 ليقود عودة ريال مدريد أمام إلتشي الذي تقدم في الدقيقة الـ 61 من عمر اللقاء.