رئيس ليون يوضح أسباب عدم انتقال بنزيما إلى مانشستر يونايتد

الفرنسي من الأعمدة الثابتة في ريال مدريد

أوضح جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، الأسباب وراء فشل انتقال نجم الفريق السابق وريال مدريد الحالي كريم بنزيما إلى مانشستر يونايتد في الماضي.

وضم ريال مدريد المهاجم الفرنسي في 2009 من ليون مقابل قرابة 35 مليون يورو، وتحول ليصبح أحد أهم لاعبيه في العقد الحالي.

سولشاير يعترف بخطأ مانشستر يونايتد في انتقالات الصيف

وقال أولاس مع "بي إن": "عندما طلب بنزيما مني ترك ليون، كنت قد تلقيت عرضين، واحد من مانشستر يونايتد، والآخر من ريال مدريد".

وأتبع: "مثل فقير، كريم أتى لي وطلب الرحيل، وذلك يوضح مدى قوة العلاقة بيننا، قال لي إن حلمه هو اللعب مع ريال مدريد".

وختم: "بعناه إلى ريال مدريد رغم أن عرض مانشستر يونايتد كان الأفضل والأعلى".

هل توصل زيدان للخلطة السحرية لريال مدريد؟

ويعيش بنزيما حالياً واحداً من أفضل مواسمه رفقة الفريق الملكي بتسجيله 14 هدفاً في جميع المسابقات.