بنزيما عن فشل صفقة مبابي: هذا وقت نهائي الأبطال وليس الحديث عن الأشياء الصغيرة!

علق الفرنسي كريم بنزيما القائد الثاني لنادي ريال مدريد الإسباني على قرار مواطنه كيليان مبابي بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وعدم الانتقال إلى النادي الملكي.

مبابي كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص ريال مدريد، وبينما كانت كافة التقارير تشير إلى أن الفرنسي الدولي سيكون لاعبًا في "سانتياجو برنابيو"، قرر فجأة تغيير رأيه وتجديد تعاقده في "حديقة الأمراء" حتى 2025.

بنزيما استغل اليوم الإعلامي المفتوح للاعبي ريال مدريد، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، للحديث عن فشل صفقة مبابي، واستعدادات نجوم الملكي للنهائي ضد ليفربول الإنجليزي.

ماذا قال بنزيما؟

بنزيما في بداية حديثه تطرق إلى انهيار صفقة مبابي قائلًا: "حسنًا، نحن سنلعب نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت، هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن هذه الأشياء الصغيرة".

وأضاف: "أفضل عدم التحدث، لست غاضبًا، أنا فقط أركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو أكثر أهمية من الاستماع إلى أشياء أخرى".

ما هو رأي بنزيما في مشوار ريال مدريد بدوري الأبطال؟

بنزيما تحدث كذلك عن مشوار ريال مدريد في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وخاصة في الأدوار الإقصائية، التي شهدت تفوق النادي الملكي على باريس سان جيرمان، وثنائي إنجلترا، تشيلسي ومانشستر سيتي.

وقال بنزيما: "لقد كان هناك الكثير من العاطفة، ولكن في النهاية كان هناك الكثير من الضغط في هذا النادي، وهذا هو السبب في وجود ليالي ساحرة".

وأضاف: "الجماهير هي التي تدفعنا، بدونهم يكون الأمر أكثر صعوبة، ثم هناك الحظ، أنت في حاجة إليه، لكن عليك أن تجرب كل شيء أولًا".

كيف يفوز على ليفربول؟

بنزيما تحدث أيضًا عن ليفربول وطريقة الفوز عليه قائلًا: "إنه فريق جيد للغاية، لم يتغيروا كثيرًا على مر السنين".

وأضاف: "لكن في النهاية، علينا أن نركز على أسلوبنا، علينا أن نفعل ما نجيده، وعندما نقوم بذلك سيحدث أي شيء، لكن أنا واثق".

وتابع: "سنلعب خارج ملعبنا، وليفربول فريق يمارس الكثير من الضغط، علينا اللعب على الهجوم المضاد، أو نسيطر على الكرة".

ما هي نصيحته إلى فينيسيوس جونيور؟

بنزيما اختتم تصريحاته بالإشادة بما يقدمه البرازيلي فينيسيوس جونيور شريكه في هجوم النادي الملكي خلال الموسم الحالي.

وقال الفرنسي: "فينيسيوس لا يطلب مني النصيحة، لكن أطلب منه التركيز جيدًا".

وأضاف: "إنه شاب، لكنه ليس كذلك في الملعب، لقد شارك في أكثر من 100 مباراة الآن".

وتابع: "يتحدثون عن الأفضل في العالم لكن لا يضعون اسم فينيسيوس، الذي يسجل الأهداف ويصنعها".

واختتم بنزيما: "أتحدث معه كثيرًا، لأنني أعتقد أنه قادر على أن يكون أكثر حسمًا، يمكنه القيام بالكثير إذا ركز أكثر قليلًا، لكنه سيفهم ذلك".

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