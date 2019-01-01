بنزيما: لا نريد لسولاري أن يرحل والفريق كله يسانده

كريم بنزيما نجم هجوم فريق ريال مدريد الإسباني يؤكد على ضرورة بقاء المدير الفني سانتياجو سولاري في الوقت الحالي مع الفريق، ويرفض الرحيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد على رغبته في استمرار المدرب سانتياجو سولاري المدير الفني للنادي الملكي في تدريب الفريق بالفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب التفوق على بلد الوليد في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني، وأكد خلالها على أهمية استمرار سولاري.

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وقال بنزيما: "لقد خسرنا مباراة هامة للغاية أمام أياكس وبدى الأمر كأن ذلك الفريق لم يحقق الفوز بأي شيء من قبل، لا يجب أن تنسوا أننا حققنا الكثير في السنوات الأخيرة، هذا موقف صعب للغاية".

وأضاف: "أتمنى بقاء سانتياجو سولاري هنا حتى نهاية الموسم، لكن هذا أمر خاص بالنادي والإدارة ولا أريد أن أتحدث عنه أو أن أناقشه".

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وأكمل: "نحن مع سولاري، لو أن الفريق ليس مع المدرب الخاص بهم لما كنا قد لعبنا مباراة كالتي خضناها أمام بلد الوليد، لما قد نحب أن نغير المدرب الآن، لدينا 11 مباراة فقط، ونأمل أن يستمر معنا".

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد كان قد حقق الفوز بالأمس خارج ملعبه أمام بلد الوليد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بعد أن كان متأخرًا في النتيجة بعد أول نصف ساعة.