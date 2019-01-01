بنزيما رابعًا على سلم هدافي دوري أبطال أوروبا تاريخيًا

كريم بنزيما رابعًا في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا التاريخيين خلف رونالدو وميسي وراؤول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا الهداف الرابع تاريخيًا لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفًا اليوم في شباك أياكس أمستردام.

وفاز ريال مدريد على مضيفه أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول من صناعة نجم المباراة فينيسيوس جونيور، ليواصل كلاهما تقديم أفضل ما لديهما مع ريال مدريد.



Legends. @Benzema @realmadrid pic.twitter.com/9WzfcTzjO1

— OptaJean (@OptaJean) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الهدف وصل كريم بنزيما إلى الهدف رقم 60 له في جميع مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الرابع على سلم الهدافين التاريخيين.

ويحتل الصدارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 121 هدفًا، خلفه ليونيل ميسي ثانيًا برصيد 106 هدفًا، ثم راؤول جونزاليس ثالثًا برصيد 71 هدفًا، وكريم بنزيما رابعًا برصيد 60 هدفًا.

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يذكر أن ريال مدريد قد حقق انتصاره السابع تواليًا على أياكس أمستردام في السنوات الأخيرة، ليواصل تكريس عقدته للفريق الهولندي.