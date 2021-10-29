بنزيما خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي وتقارير تكشف السبب!

كريم بنزيما نجم ريال مدريد خارج قائمة الملكي لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

أعلن نادي ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستخوض لقاء الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني في مواجهة إلتشي.

جاء هذا في بيان أصدره الموقع الرسمي للنادي بعد أن وضع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي القائمة بنفسه.

وشهدت القائمة غياب النجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما، الذي كانت تطالب بعض الأصوات بترشيحه للفوز بالكرة الذهبية مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" فالغياب لا يأتي بسبب الإصابة، حيث لا يعاني هداف الدوري الإسباني من أي مشاكل بدنية.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الفني قرر أن يمنح بنزيما بعض الراحة، في ظل تلاحم المباريات وخوضه للكثير من الدقائق مؤخرًا.

ويعد بنزيما هو ثالث أكثر لاعب حصل على دقائق تحت قيادة أنشيلوتي في ولايته الحالية، بواقع 1159 دقيقة من أصل 1170 خاضهم ريال مدريد.

جدير بالذكر أن بنزيما ينفرد حاليًا بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد تسعة أهداف ولديه سبعة صناعات.

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