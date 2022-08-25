بنزيما : أحلم بالكرة الذهبية ومعادلة رقم رونالدو أمر مستحيل

تصريحات النجم الفرنسي بعد الفوز بالأفضل في أوروبا

يؤمن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، أنه يعيش حاليًا أفضل فترات مسيرته الكروية، رغم بلوغه من العمر 34 سنة، موضحًا دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مساعدته.

بنزيما تواجد في حفل الاتحاد الأوروبي السنوي على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا، مساء الخميس، لاستلام جائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022.

وحصل الفرنسي على 523 صوتًا خلال عملية اختيار الفائز، بينما تم التصويت 122 مرة فقط لكيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، و118 صوتًا لتيبو كورتوا حارس ريال مدريد.

ماذا قال بنزيما عقب فوزه بالجائزة؟

المهاجم المخضرم قال:"الآن أنا في الرابعة والثلاثين من عمري، ألعب بشكل أفضل من أي وقت مضى، ربما المستوى الحالي هو الأفضل لي شخصيًا طوال مسيرتي، لكن هناك شيئًا لم يتغير وهو الذهاب إلى أرض الملعب من أجل الفوز".

وأضاف:"على الرغم من أن كل لقب له تاريخه ووزنه، إلا أنه من الواضح أن النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا كانت الأصعب بالنسبة لي، لأننا عدنا مرتين ولم نستسلم أبدًا".

وعن دور أنشيلوتي معه قال لشبكة " Movistar+:"إنه أحد أفضل المدربين الذين عملت معهم، أتذكر جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان، لكن أنشيلوتي رحل وعاد بتحقيق لقب السوبر والدوري ودوري أبطال أوروبا".

وتابع:"إنه شخص يمنحنا الثقة في أصعب الفترات ويساعدنا على العودة مهما تأخرنا في النتيجة بأي مناسبة".

ما هو دور رونالدو مع بنزيما؟

تطرق نجم ريال مدريد عن دور كريستيانو رونالدو معه قبل رحيله إلى يوفنتوس في 2018 قائلًا:"لقد ساعدني كثيرًا ودوري اختلف كثيرًا معه، وعندما غادر علمت أنه حان الوقت لتقدمي خطوة للأمام في تسجيل الأهداف".

وأوضح:"ما تغير منذ رحيل رونالدو هو عدد أهدافي فقط، ما زلت ألعب كرة القدم بالطريقة الصحيحة مثلما كنت أفعل في الماضي، الأرقام تعني أنني لست بعيدًا عن أساطير ريال مدريد وهذا يمنحني الكثير من الثقة".

واختتم حديثه:"أعلن أن الوصول إلى عدد أهداف رونالدو أمر مستحيل، ولهذا السبب أركز فقط على ما أستطيع فعله بالملعب لمساعدة فريقي على الفوز، الأرقام ليست الشيء الأكثر أهمية، أنا لا ألعب بسبب الألقاب والأهداف فقط، أمارس هذه اللعبة لأنني أحب كرة القدم بجانب أحلامي الأخرى مثل الفوز بكأس العالم والكرة الذهبية".