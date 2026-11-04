بند الكرة الذهبية لهاري كين .. مكاسب طائلة تنتظر المهاجم الإنجليزي بعد الفوز بالجائزة!

حقق فوز هاري كين في حفل الكرة الذهبية مكانة مرموقة كبيرة للمهاجم الإنجليزي، كما يبدو أنه سيجلب له مبلغًا ماليًا ضخمًا من بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فقد حصل المهاجم الإنجليزي على بند عند توقيعه عقده لأول مرة في صيف 2023، يُلزم حامل الرقم القياسي الألماني بدفع مكافأة تزيد عن مليون يورو له في حال فوزه بأهم جائزة فردية في كرة القدم.

وتفوّق كين على كيليان مبابي لاعب ريال مدريد بفارق ضئيل للغاية خلال الحفل الذي أُقيم في أواخر أكتوبر، وحلّ لامين يامال لاعب برشلونة في المركز الثالث.

وأما ناديه السابق توتنهام هوتسبير، فلم يحصل على أي دفعة إضافية على النقيض من ذلك. وبحسب التقارير، لم يُبرم الناديان أي اتفاق من هذا القبيل، رغم أن الأمر ليس معتادًا في صفقة انتقال بهذا الحجم.

وإلى جانب بند الكرة الذهبية، يحصل كين على مكافآت أخرى مقابل إنجازات معينة، بحسب التقرير، وإن لم يُحدد المبالغ.

ويحصل كين على دفعات مقابل احتلاله صدارة هدافي الدوري الألماني، كما فعل في كل عام منذ انتقاله، ومقابل كونه هداف دوري أبطال أوروبا (في موسم 2023/24)، ومقابل فوزه بالحذاء الذهبي الممنوح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في أوروبا.

وقد فاز اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بهذه الجائزة مرتين بالفعل، كان آخرها عن أهدافه الـ61 في الموسم الماضي. وقبله، لم يفز بهذه الجائزة أكثر من مرة وهو يلعب للنادي البافاري سوى غيرد مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

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ماذا سيحل بالكرة الذهبية؟ هاري كين يكشف عن خطته

احتفل بايرن بتسليم الحذاء الذهبي قبل حفل الكرة الذهبية بقليل، وبثّ الحدث دولياً كي يشاهده جميع الصحفيين الرياضيين الـ100 المؤهلين للتصويت على الجائزة. وقد نجح الأمر.

وقال كين لـSport Bild: «لديّ غرفة جوائز في منزلي، وهي موجودة فيها حالياً»، وكشف قائلاً: «سأتحدث مع النادي حول ما إذا كنا نرغب في وضع الكرة الذهبية في متحف بايرن. أعتقد أن هذا هو مكانها المناسب. بهذه الطريقة، يمكن للجماهير رؤيتها أيضاً».

كما أن كين على وشك تمديد عقده مع بايرن الذي ينتهي في الصيف. وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو في مدريد: «أقول إنها مسألة أيام». ومن المتوقع أن يمتد العقد الجديد حتى 2029.