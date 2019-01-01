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كأس آسيا

بندر الأحبابي : مباراة البحرين ستقودنا لصدارة المجموعة

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تنطلق مسابقة كأس آسيا 2019 مساء اليوم بمواجهة قوية بين منتخبي الإمارات والبحرين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد بندر الأحبابي، نجم المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة البحرين الأول في كأس آسيا 2019.

وتنطلق مسابقة كأس آسيا 2019 مساء اليوم بمواجهة قوية بين منتخبي الإمارات والبحرين في افتتاح البطولة التي تستمر حتى الأول من فبراير.

الأحبابي أكد في تصريحات صحفية على أهمية تحقيق الفوز في المباراة الأولى، وهو ما يدفعه وزملائه في صفوف الأبيض إلى التعهد بالقتال حتى صافرة النهاية.

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وبرر لاعب نادي العين أهمية هذه المباراة قائلاً : تجاوز المنتخب البحريني في لقاء الافتتاح سيعزز حظوظنا في صدارة المجموعة الأولى.

وأنهى بندر الأحبابي تصريحاته قائلاً "أتمنى أن نعبر إلى الدور الثاني من البطولة بالعلامة الكاملة".

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبات البحرين وتايلاند والهند.

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