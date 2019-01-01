بندر الأحبابي لـ"جول": العين سيعود لمكانته الطبيعية في الموسم المقبل

الشارقة يتوج بدوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث بندر الأحبابي، لاعب العين الإماراتي عن تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي من دوري الخليج العربي، وتلقى بعض الهزائم في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات الأحبابي على هامش حضوره لحفل توزيع جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي.

وقال مبارك في تصريحات خاصة لـ"جول": "أي فريق في العالم له فترة تراجع مستوى في أي وقت، والعين يمر بهذه الفترة حاليًا".

وأضاف: "بإذن الله الموسم المقبل سيعود العين لأداءه المعتاد مرة أخرى، ويعود للانتصارات مجددًا وشكله المعروف لدى الجميع".

وتابع الأحبابي إنه يعد الجماهير بالعودة مجددًا وأنهم يعملون أن اللاعبين على قدر المسئولية لإعادة العين لمكانته الطبيعية وأنه جدد عقده مع النادي.

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وتوج الشارقة بدوري الخليج العربي مؤخرًا بعد تحقيق الفوز على الوحدة.