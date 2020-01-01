بموافقة 12 فريقًا .. الدوري الإماراتي في طريقه للإلغاء

رابطة المحترفين ستتخذ قرارها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وافق 12 ناديًا من أصل 14، على إلغاء دوري الخليج العربي الإماراتي، وعدم استكماله، ردًا على الاستبيان التي أرسلته رابطة المحترفين يوم الخميس الماضي، من أجل معرفة رأي الأندية الإماراتية.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن رفض الأندية استكمال الدوري، جاء استنادًا إلى التعميم الأخير للاتحاد الدولي "فيفا"، الذي يحول دون المشاركة في البطولة حال استئنافها بالتعاقدات الجديدة، لأن عددًا منها استغنى عن بعض اللاعبين.

ورغم ذلك، لن تتخذ رابطة المحترفين قرارًا على ضوء نتائج الاستبيان، لأن التشاور والتنسيق مازالوا مستمرين مع الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن مكافحة انتشار فيروس كورونا، قبل الإعلان عن القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، حيث تميل المؤشرات للإلغاء.

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وعن تتويج المتصدر من عدمه، أكدت الصحيفة الإماراتية إلى أن الرابطة ستتخذ قرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، حيث سيكون لها الحق في اختيار ممثلي الإمارات في دوري أبطال آسيا 2021، سواء باعتماد الترتيب الأخير في حال الإلغاء، وفق تصويت الجمعية العمومية.

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وتضع رابطة المحترفين سيناريوهات الموسم الجديد كلها على طاولة النقاش، حيث تشير المؤشرات إلى أنه في حالة الإلغاء ستعود التدريبات في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل، أو أول أغسطس القادم، على أن يكون الموسم الجديد بداية من أكتوبر بكأس الخليج العربي، على أن ينطلق الدوري في النصف الثاني من أكتوبر.

أما في حالة استئناف الدوري بالتنسيق مع الرابطة، سيستكمل منتصف أغسطس، على أن تعود الأندية للتدريبات الجماعية مطلع يوليو، وسيتم الانتهاء من المؤجلات قبل 14 سبتمبر، حيث سيتم إيقاف النشاط لمشاركة رباعي الإمارات في دوري أبطال آسيا التي ستستمر إلى 29 سبتمبر القادم.

وفي حالة استئناف جولات الدوري الإماراتي، سينطلق الدوري الجديد في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مباراتي المنتخب الإماراتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.