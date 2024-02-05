بمناسبه عيد ميلاده .. رسالة مؤثرة من شقيقة رونالدو لأخيها

نجم النصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ39

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يحتفل نجم النصر، كريستيانو رونالدو، اليوم الإثنين بعيد ميلاده الـ39، وقد تلقى بتلك المناسبة رسالة تهنئة مؤثرة للغاية من شقيته إيلما أفيرو.

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إيلما وجهت الرسالة لـ "الدون" عبر إنستجرام، وقد وصفته خلالها بأنه أفضل لاعب وشخص وأب وابن وأخ، مشيرة إلى أنه يبقى الأفضل في عالم محاط بالقسوة.

وأضافت "ولدي، أراك دومًا متألقًا وفائزًا بكل ما حلمت به. أنا وعائلتنا بالكامل فخورون بك، ليس فقط لأنك رياضي عظيم بل لأنك رجل وأب وابن وأخ عظيم. أتمنى لك السعادة ومواصلة التألق في هذا العالم الذي رغم قسوته إلا أنه يعرفك جيدًا. تهانينا".



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رونالدو كان قد اختار ارتداء قميص النصر السعودي في يناير 2023 بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وقد حقق نجاحًا مذهلًا في دوري روشن السعودي ويسعى هذا الموسم لإعادة فريقه لمنصات التتويج.

صاحب الـ39 عامًا تُوج مؤخرًا هدافًا للعالم لعام 2022، حيث استطاع إحراز 54 هدفًا.

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