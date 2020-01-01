بمشاركة وصناعة صلاح.. ليفربول يفوز في وديته الأولى على شتوتجارت بثلاثية

بداية مبشرة..

انتصر ليفربول على نظيره شتوتجارت بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء السبت بمدينة كتسبويل النمساوية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة ليفربول بكامل نجومه في الشوط الأول وعلى رأسهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، ثم عمد يورجن كلوب على تجريب الشباب في الشوط الثاني.

فيرمينو كان من افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشر، ثم عزز نابي كيتا من تقدم الريدز بهدف ثانٍ عبر نابي كيتا من صناعة رائعة لصلاح بكعب قدمه في الدقيقة 40.

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وفي الشوط الثاني تمكن ريان بريوستر من إدراك ثالث الأهداف عند الدقيقة 68، في الوقت الذي أضاع فيه شتوتجارت عددًا من الفرص وسط تألق الحارس أدريان الذي حلّ بديلًا لأليسون في آخر 45 دقيقة.

ليفربول يستعد لموسم شاق سيبدأه بمواجهة آرسنال يوم 29 أغسطس الحالي بملعب ويمبلي في الدرع الخيرية، على أن يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد يوم 12 سبتمبر بأنفيلد.

ومن المقرر أن يخوض ليفربول ودية ثانية قبل مواجهة الجانرز ستكون أمام ريد بول سالزبورج يوم 25 أغسطس، ثم يعود بعدها الفريق إلى إنجلترا من جديد.

الجدير بالذكر أن شتوتجارت، ند بطل البريميرليج اليوم، هو أحد الصاعدين إلى الدوري الألماني هذا الموسم، كما أنه يمثل المدينة التي نشأ فيها كلوب، وقد أعلن المدرب في وقت سابق أن الشفابيناس كان ناديه المفضل في الطفولة ومن أكثر أنديته المفضلة حاليًا.