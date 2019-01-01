بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يتلقى هزيمة أمام أنطاليا سبور

تريزيجيه يقدم مستوى مميز مع قاسم باشا في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقى قاسم باشا هزيمة أمام أنطاليا سبور، بهدف دون رد، في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري التركي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفراعنة ضمن صفوف قاسم باشا في المباراة كاملة ولكنه لم يقدم أي شيء في اللقاء.

أكمل أنطاليا سبور مباراته منذ الدقيقة 43 من عمر اللقاء، ناقصًا لاعب بعد طرد لويس فرانسيسكو جراندو بعد تدخله العنيف على لاعب قاسم باشا.

وأحرز هدف أنطاليا سبور الوحيد ميفلوت إيردينتش في الدقيقة 23 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس قاسم باشا.

ويحتل أنطاليا سبور المركز السابع في الدوري التركي برصيد 38 نقطة، بينما يأتي قاسم باشا في المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد مرور 28 جولة.