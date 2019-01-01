بمشاركة الليلة.. راموس ينضم إلى أكثر المشاركين في الكلاسيكو تاريخيًا

راموس رابعًا في قائمة أكثر المشاركين في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انضم سيرخيو راموس إلى قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر التاريخ.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعبه كامب نو في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسيشارك قائد الفريق الملكي ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس أساسيًا في مواجهة برشلونة، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى عدد المشاركات في الكلاسيكو.

ووصل راموس بمشاركة اليوم إلى 39 كلاسيكو في مسيرته، ليحل في المركز الرابع على مستوى أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الكلاسيكو.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

ويعتبر مانولو سانشيز أكثر من شارك في مواجهات ريال مدريد وبرشلونة برصيد 43 مواجهة، يليه باكو خينتو بـ 42 مواجهة، ويأتي تشافي هيرنانديز ثالثًا بـ 40 مواجهة، ومن ثم سيرخيو راموس بـ 39 مواجهة.

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يذكر أن سيرخيو راموس كان قد لعب مباراته الأولى أمام برشلونة عام 2006، أي منذ 13 عامًا من مواجهة كامب نو الليلة.