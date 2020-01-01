بمساعدة زيدان - جوارديولا يتفوق على مورينيو في دوري الأبطال

بيب يحكم بأحكامه في ليلة سقوط زيدان

120 ثانية كانت كافية لصالح مانشستر سيتي لقلب الطاولة على ريال مدريد بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

مانشستر سيتي استطاع قلب النتيجة لصالحه بعد تقدم ريال مدريد بهدف ليعود بهدفين في دقيقتين، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت مليئة بالأرقام والإحصائيات التي لا يمكن أن نغفل عنها ويجب أن نذكرها.

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«جول» يقدم لكم أبرز أرقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

أصبح مانشستر سيتي ثالث فريق يفوز على ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا، بعد فريقي أرسنال عام 2006 بهدف الفرنسي تيري هنري، ليفربول في عام 2009.

أصبح بيب جوارديولا أول مدرب يفوز على ريال مدريد مرتين في جولة إقصائية من دوري أبطال أوروبا على أرض ريال مدريد بعد المدرب أوتمار هيتزفيلد، والأول الذي يفعلها بفريقين هما برشلونة ومانشستر سيتي.

رجل رائع - رجل مخيب | ريال مدريد ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي أصبح الفريق الثاني الذي ينجح في الفوز على ريال مدريد في ملعبه بعد التأخر بهدف، منذ أن فعلها ميلان الإيطالي في أكتوبر 2009.

بيب تصدر قائمة المدربين الأكثر فوزاً على ريال مدريد في القرن الـ21 بـ10 انتصارات متفوقاً بانتصار على المدربان إرنستو فالفيردي ودييجو سيميوني.

الإسباني يبدو أن ليلته كانت رائعة بكل المقاييس بعد أن أصبح المدرب الأكثر فوزاً في مباريات خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بـ28 انتصاراً متجاوزاً السير أليكس فيرجسون ومورينيو وكارلو أنشيلوتي.

يذكر أن ريال مدريد سيلعب مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي يوم 17 مارس في ملعب الاتحاد.