بماذا وعدهم؟ .. رونالدو يُوجه رسالة خاصة لجمهور النصر ويقطع لهم وعدًا

النصر خسر أمام العين وخرج من دوري أبطال آسيا

وجه كريستيانو رونالدو رسالة خاصة لجماهير فريقه النصر بعد الليلة المحبطة التي عاشها جميع المنتسبين للنادي مساء أمس إثر الإقصاء من دوري أبطال آسيا.

النصر هزم العين الإماراتي في ملعبه الأول بارك 4-3 في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لكن خسارته ذهابًا 1-0 دفعت الفريقين للعب ركلات جزاء ترجيحية والتي منحت الأفضلية للضيوف ودمرت حلم رونالدو وزملائه بالفوز باللقب القاري والتأهل لكأس العالم للأندية.

ولم يُقدم رونالدو المستوى المتوقع خلال اللقاء واكتفى بإحراز الهدف الرابع من ركلة جزاء بعدما أهدر عددًا من الفرص السهلة أبرزها فرصة الدقيقة الـ60 التي أذهلت وصدمت الجميع.

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اللاعب نشر صورة جماعية للفريق عبر حسابه الرسمي على منصة إكس وكتب موجهًا رسالة لجمهور الأصفر "شكرًا كم لدعمكم".

أضاف واعدًا إياهم بالعودة القوية "سنجد طريقة لأن نعود ونُصبح أقوى! معًا دائمًا".

يُشار إلى أن النصر فقد عمليًا فرصة في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إذ اتسع الفارق بينه وبين الهلال في الصدارة إلى 12 نقطة.