بليجيريني يعلق على الاساءات العنصرية التي تعرض لها محمد صلاح

ما هو تعليق المدير الفني لوست هام على الهجوم العنصري على محمد صلاح؟

رفض مانويل بليجيريني، المديرالفني لنادي وست هام يونايتد، الانتقادات العنصرية التي تعرض لها المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الاثنين الماضي.

جناح ليفربول شارك كأساسي في المباراة التي تعادل خلالها فريقه الإثنين الماضي مع وست هام بهدف لكل فريق.

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وقال بليجيريني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "السلطات سوف تقرر أفضل طريقة للتعامل مع هذه الأمور دون إفساد اللعبة والأمور العظيمة الأخرى في البريميرليج".

وتابع: "أعتقد أنّ الاحترام هو شعار البطولة وعلينا جميعًا ألا نخرج على النص وألا نهاجم أحدًا اعتمادًا على أي شيء يتعلق بعرقه أو دينه".

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المدرب التشيلي أشار إلى أنّ وست هام غير راضي عن صدور مثل هذه الأفعال وبدأ بالفعل التحقيق في الأمر والبحث عن الوسائل الممكنة لمنع تكراره.

واختتم: "مباراة ليفربول كانت رائعة والأجواء كانت مميزة بحضور جماهيري مكثف والجميع استمتع به عدا هذه التصرفات الغبية التي يجب معاقبة أصحابها".

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وتأتي هذه الواقعة بعد تورط جماهير نادي إنتر الإيطالي، في توجيه هتافات عنصرية ضد كاليدو كوليبالي مهاجم نابولي.