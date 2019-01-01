بليجريني عن انضمام سمير نصري: عاد لينتقم

تعرف على تعليق مدرب وست هام بشأن سمير نصري

تحدث مانويل بليجريني، المدير الفني لنادي وست هام، حول عودة سمير نصري للبريميرليج بعد خروجه من مانشستر سيتي.

نصري انضم بالمجان إلى وست هام وسبق ولعب تحت قيادة المدرب التشيلي في مانشستر سيتي.

وقال بليجريني في تصريحات قبل مباراة برمنجهام في كأس الاتحاد: "أعتقد أننا سوف نرى نصري بنفس مستواه مع مانشستر سيتي، لأنّه عاد إلى الدوري الإنجليزي ".

وتابع: "نصري لديه الجودة ما يجعله لاعبًا مفيدًا للفريق وأعتقد أن فترة إيقافه وابتعاده عن الملاعب لن تؤثر كثيرًا على مستواه لأنّه كان يتدرب باستمرار وخسر بعض من وزنه".

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نصري كان يلعب في فريق أنطالياسبور التركي بعد رحيله من إشبيلية قبل أن يتعرض للإيقاف.

واختتم: "أنا أثق في اللاعب كثيرًا وهو يحاول إثبات نفسه والتأكيد على قدرته على صناعة الفارق ولذلك سيلعب معنا بصورة جيدة".

وكان بيب جوارديولا، مدرب السيتزنز، قد تخلى عن نصري ورفض الاعتماد عليه.