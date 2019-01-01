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بلهندة يوضح موقفه من البقاء أو الرحيل عن جلطة سراي

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عروض عدة للنجم المغربي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضح يونس بلهندة، النجم المغربي، موقفه من العروض التي وصلته له في الفترة الماضية واستمراره من عدمه في صفوف جلطة سراي.

وأشارت تقارير في الفترة الماضية لوجود اهتمام من نيس وموناكو لإعادة اللاعب للدوري الفرنسي، بالإضافة لعروض من الدوري القطري.

وقال بلهندة مع "ياهو": "الوضع بسيط، أمتلك عقداً لعامين ونصف مع جلطة سراي، كنت مصاباً وتم علاجي بشكل طيب ولا يمكنني الانتظار للعودة".

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وأضاف: "كل سوق انتقالات يعود اسمي للظهور، وهذا أمر يصيبني بالسرور، ولا كني لا أتفاوض مع أي أحد".

وختم: "لا أتفاوض مع أي أندية فرنسية أو قطرية، لم أطلب الرحيل عن النادي وأنا سعيد هنا".

وسبق لبلهندة اللعب على سبيل الإعارة مع نيس في 2017، كما تألق في السابق مع مونبلييه بالدوري الفرنسي.

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