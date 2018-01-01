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بلهندة يقترب من العودة للدوري الفرنسي

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ما هي المحطة المقبلة لصانع الألعاب المغربي؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية أن عدة أندية فرنسية مهتمة بالتعاقد مع يونس بلهندة، لاعب المنتخب المغربي وجلطة سراي، في الفترة المقبلة.

وكان بلهندة قد بدأ مشواره الاحترافي من بوابة مونبلييه في 2009، كما سبق وأن لعب على سبيل الإعارة مع نيس في 2016.

وقالت "ليكيب" إن عدة صحف محلية في نيس أشارت لاهتمام النادي الساحلي بإعادة ضم صانع الألعاب مرة أخرى في يناير المقبل.

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وذكرت الصحيفة أن ليس فقط نيس هو المهتم بالتعاقد مع بلهندة، ولكن أيضاً موناكو الباحث عن تدعيمات لإنقاذ موسمه.

ويملك بلهندة عقداً مع بطل تركيا حتى 2021 ويعد من المفاتيح الأساسية في تشكيلة فاتح تيريم، إذ لعب 10 مباريات وقدم خمس تمريرات حامسة بالدوري.

وودع جلطة سراي منافسات دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثاً في مجموعته خلف شالكه وبورتو وانتقل إلى الدوري الأوروبي.

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