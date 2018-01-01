بلهندة يقترب من العودة للدوري الفرنسي

ما هي المحطة المقبلة لصانع الألعاب المغربي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية أن عدة أندية فرنسية مهتمة بالتعاقد مع يونس بلهندة، لاعب المنتخب المغربي وجلطة سراي، في الفترة المقبلة.

وكان بلهندة قد بدأ مشواره الاحترافي من بوابة مونبلييه في 2009، كما سبق وأن لعب على سبيل الإعارة مع نيس في 2016.

وقالت "ليكيب" إن عدة صحف محلية في نيس أشارت لاهتمام النادي الساحلي بإعادة ضم صانع الألعاب مرة أخرى في يناير المقبل. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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في سابقة من نوعها 👌



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الجهاز الآلي على شكل قميص 👕 ويتواجد في مطار سالجادو فيلهو في بورتو أليجري بالبرازيل 🇧🇷



💢 خطوة أخرى توضح لك مدى أهمية كرة القدم وكيف اختلفت النظرة لها من كونها مجرد لعبة وتحولها لـ صناعة بالفعل pic.twitter.com/Lyog6cIkO7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

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وذكرت الصحيفة أن ليس فقط نيس هو المهتم بالتعاقد مع بلهندة، ولكن أيضاً موناكو الباحث عن تدعيمات لإنقاذ موسمه.

ويملك بلهندة عقداً مع بطل تركيا حتى 2021 ويعد من المفاتيح الأساسية في تشكيلة فاتح تيريم، إذ لعب 10 مباريات وقدم خمس تمريرات حامسة بالدوري.

وودع جلطة سراي منافسات دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثاً في مجموعته خلف شالكه وبورتو وانتقل إلى الدوري الأوروبي.