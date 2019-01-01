بلماضي يكشف أسباب تساقط دموعه بعد الفوز على كوت ديفوار

الجزائر تواجه نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 غدًا الإثنين.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الجزائر ونيجيريا، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "جميع الفرق التي صعدت لنصف النهائي مرشحة للتتويج باللقب".

وأضاف: "لا نعاني من أي غياب في قلب الدفاع، جميع مدافعينا سيتواجدون أمام نيجيريا، نمتلك لاعب كبير مثل رياض محرز يستطيع أن يحرز هدفًا في أي وقت".

وتابع المدرب الجزائري: "دموعي نزلت عقب الفوز على كوت ديفوار، بسبب معرفتي وقتها بشعور الجماهير الجزائرية، ونسعى للتتويج بالبطولة".

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واختتم بلماضي تصريحاته في المؤتمر الصحفي، مهاجمًا صحفية نيجيرية، حيث قالت أن رامي بن سبعيني ضرب وجهة عن قصد للحصول على خطأ أمام كوت ديفوار، فرد المدرب: "لن تنجحي إذا كنتي تريدين الضغط عليه بهذه الطريقة".

وكان المنتخب الجزائري تأهل بصعوبة أمام كوت ديفوار، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الخميس الماضي.