بلماضي يغير التاريخ.. فوز الجزائر الأول على غينيا منذ 47 عاماً!

نجم مانشستر سيتي يحصد الجائزة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قلب منتخب الجزائر طاولة التاريخ على خصمه منتخب غينيا، ضارباً إياه بثلاثية نظيفة في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

تلك المواجهة كانت سابع المواجهات الرسمية بين الفريقين، والثانية في بطولة أمم إفريقيا.

السجل التاريخي يحمل 4 انتصارات لغينيا مقابل انتصار وحيد للجزائر وتعادل واحد، وهو ما ارتفع الآن ليصبح انتصارين للخضر.

المباراة الأولى أتت في الثاني من مارس 1972، حيث فاز المنتخب الجزائري بهدف نظيف في ذهاب تصفيات إفريقيا لكأس العالم، إلا أن المنتخب الغيني هو من اجتاز هذا الدور، بالفوز 5-1 على ملعبه إياباً في الثاني عشر من مارس لنفس العام.

وفي المواجهة الثالثة بمجموعات دورة الألعاب الإفريقية في الثامن عشر من سبتمبر 1995، فاز المنتخب الغيني بهدفين دون رد.

المواجهة الرابعة والأولى في كأس الأمم أتت في دور المجموعات لنسخة 1998 في بوركينا فاسو، وتحديداً في الثامن من فبراير، حيث فازت غينيا بهدف سليمان أولاري في الدقيقة 19، وهو ما رد عليه الخضر الليلة أخيراً، لتصبح كفة المواجهات في أمم إفريقيا متساوية بين الطرفين.

أخيراً التقى الفريقان في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008 ذهاباً وإياباً في المجموعات، حيث تعادلا في غينيا بلا أهداف في الثالث من سبتمبر 2006، بينما فاز منتخب غينيا في الجزائر بهدفين دون رد سجلهما فودي منساري وباسكال فيندونو، في السادس عشر من يوليو عام 2007.

هذا الفوز هو الأول للجزائر على غينيا منذ 47 عاماً، وتحديداً منذ عام 1972. كما لم يسجل المنتخب الجزائري طوال المباريات الرسمية سوى هدفين في مرمى غينيا، كلاهما يرجعان لنفس العام أيضاً، وهو الرقم الذي اجتازته كتيبة المدرب جمال بلماضي في ليلة واحدة.