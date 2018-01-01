بلماضي يعلن قائمة الجزائر استعدادًا لمواجهة قطر

محاربو الصحراء ضمن استعدادات قطر الأخيرة لكأس آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن جماهل بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، قائمة اللاعبين الذين سينضمون لمعسكر محاربي الصحراء المقبل، استعدادًا لمواجهة منتخب قطر وديًا.

المباراة من المقرر أن تقام في 27 من ديسمبر الجاري، في إطار استعدادات قطر، لخوض منافسات كأس آسيا الإمارات 2019.

وشهدت القائمة ضم 18 لاعبًا من محترفي الدوريات العربية، مع استبعاد محترفي أوروبا.

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عبد القادر صالحي (شبيبة القبائل) - مصطفى زغبة (وفاق سطيف).



خط الدفاع: محمد بن يحيى (اتحاد الجزائر) - عبد القادر بدران (وفاق سطيف) - هيثم لوصيف (نادي بارادو) - نبيل لعمارة (اتحاد بلعباس) - رضا حلايمية (مولودية وهران) - إلياس شتي (شبيبة القبائل) .



خط الوسط: أسامة شيتة وعبد الرؤوف بن غيت ومحمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) - هشام بوداوي وزكرياء نعيجي (نادي بارادو) - عبد الرحمن بورديم (مولودية الجزائر).



خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان (اتحاد الجزائر) - حسام الدين غشة (وفاق سطيف) - بغداد بونجاح (السد القطري) - يوسف بلايلي (الترجي التونسي).



يذكر أن قطر تستهل مشوارها في البطولة الآسيوية بملاقاة لبنان في التاسع من يناير المقبل ثم كوريا الشمالية في يوم 13 ثم السعودية بيوم 17 من الشهر نفسه.