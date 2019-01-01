بلماضي يرفض عرضًا خليجيًا مغريًا للاستمرار مع المنتخب الجزائري

المنتخب الجزائري يقدم مستويات مميزة

وكشف جمال بلماضي خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تلقى عرضًا ضخمًا ومغريًا خلال الأشهر الماضية للرحيل عن المنتخب الجزائري.

المنتخب الجزائري حقق مؤخرًا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر على حساب المنتخب السنغالي في النهائي بهدف دون رد.

يمتلك محاربي الصحراء الكثير من النجوم المميزة على رأسهم رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي.

وأضاف المدرب الجزائري أن العرض جاء من أحد الأندية العربية من منطقة الخليج، ولكنه رفض من أجل الاستمرار مع المنتخب الجزائري وتحقيق المراد والتأهل إلى كأس العالم.

جمال بلماضي أضاف الكثير للمنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة، وساعدهم لتحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

المنتخب الجزائري يستعد لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، بالإضافة إلى مواصلة منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.