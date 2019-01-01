بلماضي يحاول تجهيز أوكيدجا بعد إصابة مبولحي

قد يكون الحارس الأساسي للجزائر في أمم أفريقيا القادمة

يعمل جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، على تجهيز ألكسندر أوكيدجا لحراسة عرين الخضر في المستقبل.

الجزائر تفقد رايس مبولحي الحارس الأساسي للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ومن المتوقع استمرار غيابه حتى كأس الأمم الأفريقية المقبلة، لاقترابه من إجراء عملية جراحية في إصبع اليد.

الجراحة التي سيجريها مبولحي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، ليصبح بلماضي مجبراً على تجهيز حارس جديد.

تدريبات الخضر تشير أن أوكيدجا حارس ميتز الفرنسي، هو البديل المفضل لبلماضي على عز الدين دوخة.

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ويزداد سوء حظ بلماضي على مستوى حراسة المرمى مع الجزائر، حيث أصيب أيضاً مصطفى زغبة بالحصة التدريبية مساء أمس الأربعاء.

أوكيدجا أمامه فرصة كبيرة لإثبات نفسه، حيث سيشارك كأساسي بنسبة كبير غداً الجمعة أمام جامبيا، في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.