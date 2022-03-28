بلماضي يتراجع .. استدعاء بن رحمة لمواجهة الجزائر والكاميرون

تراجع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن قراره السابق بعدم الاعتماد على نجم وست هام سعيد بن رحمة في مواجهة المنتخب الحاسمة أمام الكاميرون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب محاربي الصحراء نجح في العودة من مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون يوم الجمعة الماضي بالفوز 1-0، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أخرى يوم غدٍ في الجزائر لانتزاع بطاقة التأهل وتعويض الجماهير عن خيبة أمل الخروج من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

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ولم تخل قائمة المنتخب الجزائري للمواجهة الحاسمة من بعض المفاجآت وأبرزها استبعاد بلماضي للثنائي بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة، وقد أثار ذلك القرار جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي الجزائري.

المدرب المتوج بكأس أمم إفريقيا مع الخُضر عام 2019 في مصر تراجع عن قراره فيما يخص بن رحمة، إذ قام باستدعائه لخوض لقاء الإياب يوم غدٍ، حسبما أكدت المصادر الصحفية المتابعة وعلى رأسها جريدة النهار الجزائرية.

✈️🇩🇿 Said Benrahma currently in Paris. The West Ham forward is now on his way to Algeria and will be available for selection. pic.twitter.com/A2KvkPt6Jj — Dean Ammi (@AlgerianFooty) March 28, 2022

اللاعب المتألق مع ناديه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم اتجه للجزائر بالفعل صباح اليوم ومن المقرر أن ينضم لمعسكر المنتخب خلال الساعات القادمة للانخراط في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة أسود الكاميرون الحاسمة مساء غدٍ.

يُشار إلى أن يوم غدٍ سيكون مصيريًا في تصفيات القارة السمراء المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، إذ ستُلعب مباريات الإياب من المواجهات الخمسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.