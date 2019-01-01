بلماضي يوضح أسباب عدم تواجد غلام وعوار مع الجزائر

الجزائر تلعب ودياً مع الكونغو الديموقراطية

هيثم محمد تويتر

أوضح جمال بلماضي، مدرب الجزائر، الأسباب وراء عدم تواجد مدافع نابولي فوزي غلام ولاعب ليون حسام حوار مع المنتخب في التجمع الحالي.

وتلعب الجزائر ودياً مساء الخميس أمام الكونغو الديموقراطية، ولم يتم توجيه الدعوة لغلام رغم عودته للمشاركة مع فريقه الإيطالي مؤخراً.

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وقال بلماضي بالمؤتمر الصحفي: "أتحدث مع غلام، وعندما تعرض للإصابة في الركبة ذهبت وزرته، نادراً ما يفعل مدرب ذلك، ولكن الرد من طرفه لم يكن على نفس المستوى".

وأضاف: "لا أملك أي مشاكل مع غلام، وسبب استبعاده ليس شخصي، الأمر يتم لمصلحة المنتخب، السؤال، هل هؤلاء اللاعبين يرغبون حقاً بالعودة".

ورد بلماضي بشكل غاضب عن أسباب عدم توجيه الدعوة لعوار: "لماذا لا يتواجد عوار مع المنتخب؟ لأنه متواجد مع فرنسا، هل في الماضي هناك لاعب ترك فرنسا وعاد لتمثيل الجزائر".

وواصل: "لا أقول إن الأمر مستحيل، ولكن لم يحدث أبداً في الماضي، الأمر كذلك لياسين عدلي وريان آيت نوري، لاعبان مميزان ويلعبان في فرنسا ولم يلعبا مع المنتخب الأول".

واستمر بلماضي: "أذهبوا وتحدثوا مع هؤلاء اللاعبين ووجهوا لهم السؤال، هل ترغبون في اللعب مع الجزائر؟ لا أريد الحديث عنهم مجدداً لأنهم يعرفون ماذا نريد منهم".

وحول استدعاء ناشيء ليفربول ياسين لعروسي: "هو يلعب في رديف ليفربول، نحن فريق بطل أفريقيا، لذا مع كل الاحترام له أنتظر أن يصبح لاعباً مهماً مستقبلاً".

وتلعب الجزائر مع الكونغو الخميس، ثم تواجه المنتخب الكولومبي ودياً الأسبوع المقبل.