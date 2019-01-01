بلماضي عن مساندة المصريين للجزائر: سأزور طبيب العيون!

المدرب الجزائري يحتفل بتتويج الجزائر باللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جمال بلماضي مدرب الجزائر سعادته بتتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية، بالفوز على السنغال بهدف نظيف في النهائي.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي:"أنا سعيد لشعبي، لقد انتظروا كثيراً لأجل تلك اللحظة. أول بطولة إفريقية نفوز بها خارج بلادنا، إنه أمر مذهل، خصوصاً بالنظر إلى ما كنا عليه قبل 10 أشهر".

وأضاف:"الآن أنا مرهق للغاية ومن الصعب إظهار المشاعر، ولكني متأكد أننا سنلاحظ ما فعلناه خلال الأيام المقبلة".

وأوضح:"لم نلعب جيداً لأننا واجهنا فريقاً جيداً للغاية يلعب ضدنا. إذا أخبرتني أن المباراة ستسير بهذا الشكل كنت لأعض يدك! كان لدينا استراتيجية خاصة، لقد حافظنا على التنظيم والصلابة ولم نضغط من الأمام".

وتابع:"يقولون أن النهائيات تُكسب ولا تلعب، ولكني لا أصدق هذا، لقد تجهزنا للعب ضد فريق موهوب للغاية مثل السنغال. لم تكن أفضل مباراة لنا، لم نملك الاستحواذ ولم نفرض اللعب".

وعن تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة قال بلماضي:"سأضطر للذهاب إلى طبيب العيون والأذن حين أعود للدير، لأني لم أرَ ذلك"!

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقبه الثاني في أمم إفريقيا، بعد 29 عاماً من اللقب الأول في الجزائر عام 1990.